- Noen få unge begår mye kriminalitet

I hovedstaden var det en økning i antall barn som ble pågrepet av politiet i 2017 sammenliknet med 2016.



- Vi ser at det er en forholdsvis stor andel av disse som er såkalte gjengangere, altså det er noen få som begår forholdsvis mye kriminalitet, sier politiinspektør Egil Jørgen Brekke.

Et sted mellom 40 og 80 prosent har vært i kontakt med politiet tidligere, avhengig av hvilken kriminalitet det er snakk om.

- For eksempel ran så er ca. 70 prosent av disse gjengangere, som har begått mer enn fire tilfeller av denne typen kriminalitet, sier Brekke. Flere pågrepet Tallene viser at det er flere unge som begår lovbrudd nå, enn de siste årene. Ifølge politiet er det i hovedsak kriminalitet rundt narkotika og ran. Men økningen må også ses i sammenheng med mer fokus på enkelte områder fra politiets side.

- Blant annet i Oslo syd og Grønlandsområdet. Og når det er en større innsats fra vår side så tar vi flere, sier han. Saken fortsetter under bildet. GJENGANGERE: Noen unge står bak mye kriminalitet i Oslo. (Illustrasjonsbilde) Foto: NTB scanpix

Sju varetektsfengslet De fleste under 18 år går direkte til barnevernet, og blir ikke satt på en celle. Men noen unge begår svært alvorlig kriminalitet, som grove seksualforbrytelser og grove ran.

- Vi fikk jo varetektsfengslet sju personer under 18 år i fjor. Det viser jo at også tingretten, altså dommerne, vurderer dette som så alvorlig at det er nødvendig å beskytte samfunnet selv om personen er under 18 år, sier politiinspektøren.

Noen syns det er ubehagelig

Noen av barna, som blir innbrakt til politiet, syns det er en ubehagelig situasjon å være i, men ikke alle.

- Vi ser jo at i forhold til gjengangere så har de blitt forholdsvis harbarkede kriminelle, for å si det på den måten, hvor de har liten respekt for politiet og ikke føler det som noen trussel, sier han.



Ikke alle er under 18 år 151 mindreårige ble innbrakt hos Oslo-politiet i fjor, men ikke alle var mindreårige.

- Vi ser også at enkelte av de vi pågriper ikke er under 18 år. Noen operere med falsk identitet, siden de kommer fra andre land og da ikke har identitetspapirer. I ettertid finner vi ut at de er godt over 18 år, sier Brekke.

Selv om det nå er en økning i ungdomskriminaliteten understreker Brekke at de har god kontroll og at det er veldig få unge som begår kriminalitet sammenliknet med tidligere.

