6 grunner til at du ikke går ned i vekt

Det kan føles tungt når du gjør alt for å slanke deg, men likevel ikke går ned i vekt. Her er noen av grunnene til at det skjer.

Alle som har slanket seg vet at det er lettere å holde motivasjonen oppe så lenge vekten går ned. Men det er nesten umulig å slanke seg over lengre tid uten å støte på et platå - samme hva du gjør står vekten stille.

I slike situasjoner er det ekstra viktig å holde på gode vaner, og ikke tenke negativt. Og her får du noen av svarene på hvorfor vekta ikke alltid går riktig vei selv om du prøver å slanke deg.

1. Du prioriterer trening foran diett

Mange tenker at hvis man trener ekstra hardt en dag kan man spise litt ekstra kos på kvelden. Dette er dumt hvis du ønsker å gå ned i vekt. Hva du spiser har nemlig mye mer å si for vektnedgang enn trening. Se hvorfor i videoen under.

2. Du sitter for mye på jobb

Lange arbeidsdager kan ødelegge din vektnedgang uten at du forstår hvorfor. The Active Times har skrevet om 7 måter sitting ødelegger helsen din. Bryt opp arbeidsdagen ved å ha stående møter, gå når du snakker i mobilen og strekk ut litt ved kaffemaskinen.





Er ikke det eneste du blir av å sitte for mye stille på jobben. Det kan også hindre deg i å gå ned i vekt.

3. Du drikker for mye lettbrus

For en som er på slankern kan det være deilig å ta seg et glass lettbrus med god samvittighet, men pass på så det ikke blir for mye. Selv om lettbrus ikke inneholder kalorier, inneholder det søtningsmiddler som kan gi deg søtsug og dermed føre til at du fyller opp med andre kalorier.

4. Du varierer ikke treningen

Du får mye bedre effekt av treningen din hvis du varierer den. Bruk ulike muskelgrupper, tren styrke og kondisjon om hverandre og utfordre deg selv.

5. Du spiser ofte på restaurant

Mange tenker at det er fint å spise på restaurant for da får du tilpassede porsjoner, og sunn og næringsrik mat. Problemet med restaurantmat er at det er laget for å være godt, og det innebærer ofte mye fett. Mange restauranter serverer i tillegg store prosjoner og hvis du spiser mye ute kan det bety mange kalorier.

6. Du ser på favorittserien mens du spiser