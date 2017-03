7 av 10 positive til flyktninger

Samtidig svarer 85 prosent av de spurte at de har hjulpet flyktninger på en eller annen måte.



Strekker ut en hånd

Tre firedeler av de spurte sier også at de gjerne vil hjelpe flyktninger i lokalsamfunnet sitt, slik at de skal føle seg velkomne.



– Regjeringen er opptatt av å være blant de strengeste på asylfeltet i Europa. Undersøkelsen viser at nordmenn ønsker å vise medmenneskelighet og hjelpe til, avslutter Skybak.

– Dette viser at regjeringen har mange gode krefter å spille på i Norge – dersom de vil. Men i stedet ser vi en asyl- og flyktningpolitikk med stadige innstramminger og tiltak som skal sende et signal for at færrest mulig kommer hit, sier Thale Skybak i Redd Barna i en pressemelding.