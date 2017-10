9 iPhone-tips du kanskje ikke visste om

For ikke lenge siden kom Apple med ny oppdatering, og med den fulgte mange nye triks.





Vi i P4 spurte derfor lytterne om hvilke tips de hadde å komme med. I videoen ovenfor har vi samlet både nye og gamle triks – som forhåpentligvis kan gjøre mobilbruken din litt enklere.





Visste du for eksempel at du kan forflytte tastaturet slik at det blir enklere å skrive med én hånd?

Eller vet du hvordan du kan spare tastetrykk for å skrive raskere? Eller hvorfor du bør registrere «nødinfo»?

Se alle de 9 tipsene, med steg-for-steg-forklaring, i videoen ovenfor!