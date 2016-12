Adele i hysterisk Kina-opera-versjon

Adeles "Rolling in the deep" er populær i Kina igjen. Hør den hysteriske versjonen.

Lia Jialin er utdannet ved musikkonservatoriet i Guangdong, og har spesialisert seg i klassiske kinesiske operateknikker. Han har blant annet sunget i "Figaros Bryllup" av Mozart, men gjør seg nå bemerket med sin tolkning av Adele.



Det er kanskje like greit å se videoen, uten nærmere forklaring:

(saken fortsetter under)





Jialins versjon av "Rolling in the deep" har blitt en viral hit i Kina etter at han deltok i TV-programmet "1.3 Billion Decibel", som er en kinesisk variant av "Idol".Jialin hevder han synger på engelsk, men innrømmer at Ningxiang-dialekten fra Hunan-provinsen skinner litt igjennom. Noe vi vel kan være enige i...