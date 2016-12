Ava (2 mnd) «hjelper» onkel Ole: - Vil du være tanten min?

Like vanlig er det kanskje ikke at din 2 måneder gamle niese din dukker opp på Facebook - med en slags sukkersøt «kontaktannonse» for deg.

«Hei. Mitt navn er Ava (uttales Eiva). Jeg har stort sett alt jeg trenger her i livet, men jeg mangler virkelig ei tante...», står det i et Facebook-innlegg som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene (se hele innlegget nederst i saken).»

Kvinnen bak stuntet er 23 år gamle Julianne Høvik fra Narvik. Hun mener broren Ole Gunnar Høvik trenger litt dyttehjelp for å få slutt på ungkarstilværelsen.

- Vi så litt behovet nå i påskeferien. Mens alle kompisene hans reiste ut på hytter og hit og dit med sine partnere, så måtte han reise hjem til mor og bestemor, og ta til takke med oss, sier Høvik til Avisa Nordland, som først omtalte saken.





LA UT INNLEGGET: Julianne Høvik (23) vil hjelpe broren med å få fart på sakene. Foto: Privat



Strålende respons

I innlegget skriver Ava, med god hjelp fra Julianne, at Ole Gunnar er både søt, kjekk, sjarmerende og snill.

«Du synes kanskje jeg er sjarmerende, men bare vent til du møter onkel Ole!»

Julianne Høvik forteller om strålende respons på innlegget, men hun tror at damene i området er litt for sjenerte til å ta kontakt med broren.