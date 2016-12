Axel Rose i sjeldent intervju

TURNÈKLARE: Et gjenforent Guns N' Roses er klar for ny verdensturnè. Foto: Afp

Et gjenforent Guns N' Roses drar snart ut på sin Reunion Tour. Torsdag 23. juni er første konsert på Ford Field i Detroit.

Og i forkant av turneen gir Axel Rose et sjeldent intervju i London. Der svarer han på alt fra hvordan han holder stemmen ved like, til hvor stort han syns det er å synge for AC/DC.

Se hele det timeslange intervjuet nederst i artikkelen.

Axel Rose forteller også om storhetstiden i Guns N' Roses, da han var nødt til å gjemme seg for elleville fans og enda villere paparazzier.

- Jeg gikk aldri ut hvor jeg trodde det kunne være paparazzi. Hvis jeg oppdaget fotografer, så dukket jeg og kjørte forbi. Han forteller også at han kledde seg ut for å ikke bli gjenkjent, uten at det hjalp:

- Jeg husker en gang jeg forlot et hotell i New York med en jakke over hodet, og en mann utbrød: Yo, Axel! Jeg aner ikke hvordan han gjorde det!.

Les også: Meat Loaf kollapset

Rose har holdt en lav profil i mange år nå, og har blant annet vært programleder på radiokanalen GTA San Andreas under navnet Tommy "Nightmare" Smith.

Men nå er han klar for en ny epoke med Guns N' Roses.