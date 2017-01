Barn som står på ski er flinkere på skolen

Skiing, winter, child - young skier in winter resort Foto: Shutterstock

Ønsker du at barna dine skal bli flinke på skolen gjelder det å komme seg ut i bakkene så fort som mulig.

Den tyske hjerneforskeren Frieder Beck har analysert tester av 5000 barn og funnet ut at de som driver med aktiviteter som skikjøring blir flinkere i matte og språk enn andre elever.



Beck mener det er mange grunner til at aktive barn lærer lettere, men trekker spesielt frem at det å klare å fokusere på en ting er viktig for hjernen.

- Små barn mestrerer det å stå på ski etter bare et par dager. Deretter repeterer de det de kan og forsøker å gjøre det enda litt bedre gang på gang. Dette trener en viktig del av hjernen.

Hjernen trenes også til å reagere raskt når du kjører nedover bakkene viser studien.