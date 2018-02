Bjørgen er historisk

Ingvild Flugstad Østberg tapte bronsekampen mot Stina Nilsson og endte på fjerdeplass.

Med dette har Bjørgen slått Ole Einar Bjørndalen og blitt tidenes beste vinterolympier med åtte gull(!)

Bjørgen vant sin første tremiler allerede i 2005, da hun ble verdensmester i Oberstdorf. Hun har i tillegg tre VM-og to OL-gull på denne distansen.

Dermed kan man si at Marit Bjørgen avsluttet sitt siste OL med overlegenhet.

Nå er det hjem til Marius

Det tok ikke lang tid før Marit Bjørgen viste de andre jentene at hun er i knallform. Etter bare 10 kilometer begynte Bjørgen å få god avstand fra de andre jentene. Og hun legger ikke skjul på at det var én spesiell grunn til at hun hadde ekstra motivasjon i dag.

– Det var mye som gikk gjennom hodet. Jeg har holdt trykket oppe gjennom hele mesterskapet. Jeg har vært tre uker uten Marius, så noe av motivasjonen var også at jo fortere jeg går, jo fortere får jeg se Marius, sier Bjørgen.

Hun sier til P4 at hun gleder seg til å komme hjem og til å ha en rolig feiring hjemme sammen med familien.

– Dette har vært en fin reise, så å kunne avslutte på en sånn måte, det er gode minner å ta med seg, sier Bjørgen.

RYKKET FRA: Det tok ikke lang tid før Marit Bjørgen rykket fra de andre jentene på tremila i OL.





Hylles verden rundt

Medaljerekorden har allerede skapt overskrifter verden rundt. Både amerikanske Washington Post og Japan Times har skrevet artikler om historiske Bjørgen, som sammenlignes med den amerikanske svømmeren Michael Phelps, som i dag har 28 OL-medaljer.

Bjørgen rykket ifra tidlig i løpet, og bare fortsatte å øke ledelsen. Hun vant med nesten to minutter foran finske Kristi Pärmakoski.