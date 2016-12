Bussen til Tina (19) stoppet plutselig - nå hylles sjåføren

Les hele innlegget nederst i saken!





Ville holde øye med henne

19-åringen satt på bussen hjemover mot Mölndal utenfor Göteborg lørdag kveld, og oppdaget at bussen ble stående stille på nest siste holdeplass. Der hadde nettopp ei ung jente og en guttegjeng gått av bussen.





Hun spurte sjåføren om hvorfor de ikke kjørte videre, og han ga henne et svar som traff henne rett i hjertet, skriver TV2 , som først omtalte saken.





«Han svarer at han vil holde øye med den unge kvinnen som nettopp gikk av. Som sagt, så gjort. Han holdt øye med henne hele veien til hun var framme ved porten, og guttegjengen gikk en annen vei», skriver hun.









Ikke kjent hvem han er

Videre forteller Tina at sjåføren også sørget for å slippe av henne så nær hjemmet som mulig, for at det ikke skulle skje noe med henne.





«Jeg tror jeg nettopp traff den fineste bussjåføren i hele verden», skriver Tina i innlegget som i skrivende stund er likt nesten 5000 ganger.





Tusenvis av Facebook-brukere hyller nå sjåføren, men enn så lenge er det ikke kjent hvem han er.

