Chihuahuaen Jack Sparrow testet positivt på metamfetamin

Kontaktet dyrebeskyttelsen

Hunden led av flere krampeanfall og prøvene viste at Jack Sparrow testet positivt på metamfetamin. Etter at chihuahuaen og eieren hadde dratt hjem, varslet veterinærene dyrebeskyttelsen som hentet hunden.

Jack Sparrow har i etterkant vært på et eget behandlingssenter.

– For øyeblikket er han overfølsom for støy og brå bevegelser, men det ventes at han blir bedre, forteller politiet til LA Times.

Hunden vil bli plassert i et fosterhjem når behandlingen er ferdig. Politiet har pågrepet eieren, mistenkt for dyremishandling.