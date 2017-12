Christers beste tips til en saftig nyttårskalkun

CHAMPAGNE: Christer anbefaler å starte med den beste champagnen først, for å så gå videre til de litt billigere. Foto: P4

På dagens meny er det for mange den kjente og kjære kalkunen. Christer Berens fra Nytelsesfredag i P4s Radiofrokost var på besøk selveste nyttårsaften, og fortalte om sine beste tips for å få en saftig kalkun til nyttårsmiddagen. For en tørr kalkun er jo ikke så veldig spennende.





– Det viktig å ha fuktighet fra bunnen når du steker i ovnen slik at kalkunen dampes. Å pensle kalkunen med smør regelmessig er noe jeg bruker å gjøre, sier Berens



– Best å ta bort benene og vingene for det er brystet som er best, det er også lettest å steke. Også kan man ha resten til natt mat. Låret å brystet blir ikke ferdig samtidig, så de deler jeg opp, sier Christer.



Berens mener at stuffingen er viktig, og det er bare fantasien som setter en stopper for hva man kan ha i den.







Ha tid til gjestene Mat som kalkun og helstekt oksefillet osv. kan ordnes på forhånd slik at man kan være med gjestene. – Man kan bruke deler av innmaten, eller medisterfarse. Det som er viktig er å ha masse fett, og noen syrlige ting slik at du får en fresh smak. Julen er heller ikke helt over så litt stjerneanis kan passe fint, sier Christer.





– Jeg synes at på nyttårsaften skal vi kose oss og være med gjestene, men vi skal lage litt mat, men det meste skal være forberedt, det skal ikke være som at man er på restaurant. Forberede så mye som mulig, så det blir så mye fest som mulig, avslutter Christer.













Man vil jo ikke at kalkunen skal bli klar før tiden, så Christer anbefaler å senke varmen, også skru opp når gjestene har kommet, slik at skinnet kan bli litt sprøtt også.