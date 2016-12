Christina fant datteren (4) alene i barnehagen- alle andre hadde gått

Danske Christina Birk Fast fikk sjokk da hun skulle hente datteren Caroline (4) i barnehagen mandag ettermiddag, noen minutter etter stengetid. Hun fant datteren gråtende og helt alene på lekeplassen.





Vurderte å knuse ruten

«Vi blir møtt av ei jente som er veldig lei seg, og som går rundt på lekeplassen og gråter. Vi leter etter en voksen, for i vår verden må det være en voksen til stede, men alt er stengt, døren er låst, og vi banker på, men det er ingen der», skriver moren i et Facebook-innlegg.





- Den første følelsen var avmakt og sinne, og jeg vurderte å knuse ruten, for jeg ville bare ha tingene hennes. Jeg tenkte at hun aldri skulle dit igjen. Jeg var så oppskaket at jeg tenkte at hvis jeg knuste ruten, ville alarmen gå. Dermed ville det komme en vakt eller noen andre jeg kunne fortelle det til, for jeg hadde behov for å si det høyt, forteller Christina Birk Fast til Berlingske Tidende.





Hun hengte en lapp på døren til barnehagen før de dro, der hun forklarte hva som hadde skjedd.









De ansatte er også i sjokk

«Dere har visst et problem! Er dere sikre på at alle barn hadde dratt hjem da dere stengte og forlot barnehagen i går?» står det på lappen.





Bestyreren i den aktuelle barnehagen er også rystet etter hendelsen, og sier de ansatte er i sjokk. Hun forklarer at de har prosedyrer på at de ansatte skal gå rundt og sjekke om det er noen barn igjen i barnehagen - og at Caroline sannsynligvis er krysset ut ved en feil.





De har nå endret rutinene, slik at noe lignende ikke skal skje igjen.









Sterkt preget

4-åringen er foreløpig ikke tilbake i barnehagen, ettersom både hun og resten av familien er sterkt preget av hendelsen.





- Den første kvelden våknet hun og var lei seg. Hun hadde drømt at jeg var borte. Hun vil gjerne at jeg skal være tett på hele tiden, forteller Christina Birk Fast til Berlingske Tidende.





Planen er at Caroline skal prøve å komme tilbake etter påske.