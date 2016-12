DAB-bonanza - én måned til slukking

I løpet av 2017 slukker det riksdekkende FM-nettet i Norge, og det betyr at all radiolytting skal over på digitale platformer.





Overgangen vil skje stegvis gjennom hele landet, og for å markere at det nå er én måned igjen til FM-slukkingen starter i Nordland gir vi nå bort 100 Pop DAB-radioer fra Euronics. På denne måten er du sikret å få høre på P4, P5 Hits, P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop, NRJ og alle andre kanalene i DAB-nettet også etter at det gamle nettet slukker.





Hver time mellom 13 og 17 søndag 11. desember blir det DAB-bonanza på lufta på P4, der du kan vinne en DAB-radio ved å svare på spørsmål fra og om DAB-kanalene våre.





KONKURRANSEN ER AVSLUTTET.