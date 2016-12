Dagens blemme

Vi kaller det rett og slett blemmer. Og i sommer vil vi i P4 i samarbeid med Norsk Tipping finne de beste sommerblemmene fra lytterne våre.





Hver dag de to siste ukene i juli leser vi opp en historie i P4 Direkte klokken 11, og vinneren får fem Flax-lodd.





Alt du trenger å gjøre er å skrive inn historien din i skjemaet under.





Vi har alle opplevd det - at ting ikke gikk akkurat som planlagt. Kanskje var det et vepsestikk på et litt uheldig sted som satte en stopper for feriekosen? Eller var det den gangen solkremen ble igjen hjemme, med påfølgende solbrenthet og timer i skyggen istedenfor å slikke sol?