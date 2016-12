De fem største på Instagram

Mer populær enn eksen og bestevenninnen

Mange spådde at karrieren til Selena Gomez ville gå på hell da bruddet med Bieber var et faktum. Artisten har derimot vist at hun kan stå på egne bein, og er i skrivende stund med sine 69,4 millioner følgere på Instagram, den mest fulgte personen på den populære billedtjenesten.



Pop-prinsessen inntar med dette toppen av Instagram-tronen for første gang i karrieren. Ekskjæresten Justin har på sin side ni millioner færre følgere, og ligger på en mer beskjeden femteplass.



Bestevenninnen til Gomez, Taylor Swift har lenge tronet øverst, men må nå nøye seg med en andreplass med sine 69,2 millioner følgere.



LES OGSÅ: Tegningen som får Facebook til å koke





Foto: Afp

1. Selena Gomez @selenagomez (69,4 millioner)2. Taylor Swift @taylorswift (69,2 millioner)3. Kim Kardashian West @kimkardashian (63,7 millioner)4. Beyoncé @beyonce (63,1 millioner)5. Justin Bieber @justinbieber (61,6 millioner)LES OGSÅ: Sjekk når du bør publisere for å få flest mulig Insta-likes