Derfor er det bra å bite negler!

Forskere på New Zealand har funnet ut at barn som biter negler eller suger på tommelen har mindre sjanse for å utvikle allergi.

Studien - The Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study - følger mer enn 1000 barn fra fødselen og videre opp i voksen alder. Med oppstart i 1972/73 er studien inne i sitt femte tiår.Deltagerne i studien har svart på detaljerte spørsmål om personlige vaner gjennom hele livet. Foreldrene deres har svart på spørsmål om vaner da de var barn.Nå har altså forskerne funnet en sammenheng mellom det å bite negler eller suge på tommelen i barndommen, og utvikling av allergi. Det er første gang forskere har sett på om det finnes en sammenheng mellom disse "uvanene" og utviklingen av immunforsvaret.Forskere har fokusert på barn som var oppgitt å være neglebitere eller tommel-sugere i alderen 5, 7, 9 og 11. Det ble foretatt en allergitest på disse barna da de var 13 og 32 år gamle.LES OGSÅ: Yngst i søskenflokken? Du gir dine eldre søsken bedre helse!



Resultatet av testen da de var 13 år gamle viste at 38 prosent av de som var enten negle-bitere eller tommel-sugere hadde allergier. Til sammenligning var resultatet 49 prosent blant barn som aldri ikke hadde hatt noen av disse vanene.

Ja takk, begge deler!

Blant de som BÅDE bet negler og sugde på tommelen som barn, var prosentandelen med allergi enda lavere: 31 prosent. Forskerne fant at resultatet var det samme da allergitest nummer to ble gjennomført da gruppen hadde fylt 32 år.



Suge på tommelen: Forsking viser at det er bra for immunforsvarets utvikling. Foto: Shutterstock

Kjønn, foreldrebakgrunn, kjæledyrhold og andre faktorer hadde svært liten eller ingen påvirkning på resultatet.– Funnene støtter den såkalte "hygiene-hypotesen", som hevder at det å utsettes for mikrober som barn, reduserer sannsynligheten for at man utvikler allergi, sier Bob Hancox, som lederer forkningsprosjektet.Klinikksjef ved New Zealands Institutt for allergi og smittsomme sykdommer, Hirsh Komarow, sier i en kommentar at resultatene er svært interessante, men at det er nødvendig med mer forskning på sammenhengen.