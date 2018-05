Derfor er det ulovlig til å ta bilde av Eiffeltårnet på natten

Dersom du har tenkt deg på ferie i sommer til den romantiske byen Paris, må du tenke deg om du ganger før du knipser et bilde av dens mest populære monument.





I følge den Europeiske Copyright loven er slike monumenter beskyttet av loven hele livet til verkets opphavsmann, i tillegg til 70 år etter det. Og siden skaperen Gustave Eiffell døde i 1923 ble derfor Eiffell tårnet et offentlig domene i 1993. Lysene derimot ble installert av Pierre Bidau, og ble ikke tent før 1985, noe som vil si at bilder og videoer som inneholder hans koreograferte lysoppsetting fortsatt er beskyttet av loven. Noe som vil si at lysene ikke blir offentlige før 2055.