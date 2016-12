Derfor er du en irriterende flypassasjer

Ferien er i gang, og nordmenn slippes løs i fly over hele verden. Jobben som kabinansatt kan være alt fra koselig til relativt irriterende. P4 har snakket med erfarne ansatte i SAS, og her er suksessformelen for å irritere dem når du er ute og flyr i ferien:



1)Treng deg forbi alle andre når du skal ombord, selvom ditt setenummer ikke har bliltt ropt opp ennå

2) Sett deg gjerne i et annet sete enn det som står på billetten din

3) Fyll bagasjehyllen over setet smekk full, og smell igjen luken før andre rekker å legge på plass sine ting

4) Ta av deg skoene, og stikk de sure sokkene langt ut i midtgangen til hinder og irritasjon for alle ombord

5) Ikke bestill noe å spise underveis, men drikk til gjengjeld store mengder alkohol

6) Trykk på knappen som tilkaller personale så ofte som mulig, og gjerne for å bestille enda mer alkohol

7) Klaps flyvertinnene på rumpa, og vær generelt uhøflig og utakknemmelig

8) Bråk mye og klag på barn som gråter

9) Lat som om du sover når kabinansatte ber deg rette opp stolryggen når de bak deg skal spise

10) Reis deg idet flyet treffer rullebanen, og ta ut håndbagasjen lenge før skiltet med "Fest setebeltet" har slukket



God reise!



