Derfor har rulletrappen og det sorte båndet forskjellig hastighet

Du har sikkert opplevd det. Du står i rulletrappen, og gradvis må du lene deg lenger og lenger fremover, fordi båndet du holder i går fortere enn trinnene. Hvorfor er det slik?

En typisk rulletrapp har en motoreffekt tilsvarende 100 hestekrefter.

Hastigheten på en standard rulletrapp varierer fra 25 til 55 meter pr minutt.

En rulletrapp kan frakte mer enn 10.000 personer pr time, mange ganger flere enn hva en personheis klarer.

Rulletrappen ble patentert og av amerikaneren Jesse W. Reno i 1892.

Stikkordene er slitasje og kalibrering. I utgangspunktet skal trinnene og det sorte båndet bevege seg like raskt, men over tid kan friksjon bidra til slitasje i drivverket. Denne slitasjen fører til en liten forskjell i utvekslingen, og en kalibrering må til for å unngå hastighetsforskjell. Det er den samme motoren som driver både trinnene og og båndet.En eventuell hastighetsforskjell har med andre ord ingen bevisst hensikt, men skyldes manglende justering.



Kjøpesenteret Macy's i New York kan skryte av en rulletrapp fra 1927 som fortsatt er i bruk. Foto: PlusMinus

Norges første rulletrapp ble installert hos Steen og Strøm varemagasin i Oslo. På 1950-tallet var dette en attraksjon. Rulletrappen gikk kun fra første til annen etasje. Den gikk kun opp. Ned måtte man finne seg i å ta den vanlige trappen.Verdens første offentlige demonstrasjon av en rulletrapp fant sted under verdensutstillingen i Paris i 1900. Det var Otis Elevator Company som stod bak demonstrasjonen, som sikret dem førstepremie ved utstillingen. Den eldste rulletrappen som fortsatt er i bruk er fra 1927, og befinner seg i kjøpesenteret Macy's i New York.Kilde: Howitworks.com