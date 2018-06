Advarer mot «gulrot-trikset» i matbutikker

SVINN: Selvbetjente kasser fører til at mange, bevisst eller ubevisst, slår inn feil type grønnsaker. Foto: NTB scanpix

Selvbetjente kasser er blitt et stadig mer vanlig syn i europeiske matbutikker de siste årene. Men som alltid er det noen som prøver å lure systemet – i form av nasking eller tyveri.





Professor i kriminologi ved University of London, Emmeline Taylor, har nå avdekket en ny form for svindel med de selvbetjente kassene, skriver The Times





Slår inn gulrøtter

Hun har oppdaget at mange tar med seg dyre avokadoer til vekten ved kassene – og slår dem inn som langt billigere gulrøtter. Ved ett tilfelle ble det oppdaget at en kunde hadde kjøpt 18 kg gulrøtter på én gang.

– Dette skyldes dessverre ikke noe plutselig ønske fra forbrukerne om å spise sunnere eller få i seg mer C-vitamin. Det er heller bevis på en ny type butikktyverier, sier Taylor, som nå nå ønsker å advare butikksjefer om metoden.

Enn så lenge er det få norske matbutikker som har opplevd tilsvarende problemer.

– Vi ser at folk er opptatt av å gjøre det riktig i selvbetjeningskassene. Det kan noen ganger være vanskelig å finne riktig produkt, men er de usikre på hvilket produkt de skal velge i kassa, opplever vi at de heller ofte velger det dyreste alternativet, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, til Dagbladet.





Meny opplyser at de tidvis opplever at kunder unnlater å scanne varer, men at dette som oftest blir raskt oppdaget.