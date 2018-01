Dette var de mest populære navnene i 2017

Sofie og Jakob var de to navnene som flest barn fikk i Norge i 2017.









– Både Sofie og Jakob har en klassisk popularitetsutvikling for navn. Det går om lag 120 år mellom popularitetstoppene, noe fjorårets mest populære navn er et skoleeksempel på, sier seniorrådgiver Jørgen Ouren i en pressemelding. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB.





Foto: Statistisk sentralbyrå





Sofie, som er et gresk navn og betyr visdom, har ligget på topp 5 siden 2009, men det var først i 2017 navnet tok steget helt til topps.





– Det er et klassisk, gammelt navn som var veldig populært for lenge siden, før det forsvant. Så kom det tilbake igjen, men det kom aldri høyere enn tredjeplass. Så jeg, for min del, hadde vel egentlig gitt opp Sofie, sier Ouren til P4.

Bibelnavnet Jakob har vært kjent i Norge siden 1300-tallet, og er blant navnene som har klatret mest siden året før.





– Jakob var også lenge borte, men det har til gjengjeld kommet tilbake i rakettfart de siste årene.









Illustrasjonen nedenfor viser at det er variasjoner fra fylke til fylke.

Foto: Statistisk sentralbyrå