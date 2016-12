Det er liten tvil om at narkose er heftige greier, det kan de fleste som har våknet fra narkose skrive under på.





Men så rusa som det Brandon ble av sin narkose skal det mye til å toppe. Gutten måtte operere armen etter et armbrudd, men under narkosen hadde han tydelig vært helt andre steder en hjemme i Boston.





Den unge gutten forteller nemlig en helt hysterisk historie om da han og «Rocco» var i Dubai!





For folk verden over ler seg nå skakk av sitater som «Ikke fortell advokaten min at vi drepte folk, mann», «Er du klar over hvor mange strippere jeg kjøpte i Dubai?», og «Jeg red bare rundt på kamelen min, ass». Ikke normal kost for Brandon!





Se Brandon bytte personlighet her









Del 2:













«Runder» internett