Her er økonomens 3 beste tips til ferske studenter

Sommeren nærmer seg slutten, noe som betyr skolestart for mange. For noen betyr det også å flytte ut hjemmefra for første gang.

Hallgeir Kvadsheim, kjent fra «Luksusfellen» på TV3, har noen råd for nye studenter – både når det gjelder å skaffe seg bolig og hvordan man skal bruke pengene fra Lånekassen.

*Skill deg ut på visning

Mange studenter vet ikke hvilket studiested de ender opp på og sliter gjerne derfor med å finne en leilighet. Kvedsheim mener det er viktig å skille seg ut på visning om man skal leie leilighet.

– Da er det lurt å ha med seg en husleie-CV. Det er et ark med bilde av deg, kontaktinformasjon, og en kort tekt om hva du skal studere. Det er fint å ha med referanser fra tidligere utleiere eller arbeidsgivere, og ikke minst skrive noe om hvordan man skal betale for leien, forteller Kvadsheim til P4s Radiofrokost.

*Trening og streamingtjenester

Studielånet er ofte ikke nok til å dekke alle utgiftene man har som student. Derfor kan det være lurt å kutte noen unødvendige utgifter.

– Jeg ville kuttet ut personlig trener og satset på et billigere helsestudio. Man kan dessuten gjøre mye grei trening utendørs helt gratis, sier Kvadsheim.

Han forteller at de i «Luksusfellen» ser flere tilfeller av personer som har mange forskjellige streamingtjenester. Man kan fort glemme at prøvetiden på slike tjenester har gått ut, og at man da må betale for en hel måned.

– Vær litt kritisk til hva du ser på til enhver tid og kutt ut det du ikke bruker like mye, råder Kvedsheim.

Saken fortsetter under bildet

POPULÆRE: Hallgeir Kvadsheim (t.v) har i mange år vært programleder i «Luksusfellen» på TV3. Her sammen med kollegaene Cecilie Lynum og Magne Gundersen. Foto: NTB scanpix

*Spar penger i starten

Kvadsheim forteller at mange studenter blir nok overrasket over at pengene ikke strekker til.

Som student får man en større del av studielånet utbetalt i starten av semesteret. Dette er egentlig for at man skal kunne betale depositum, skolebøker og lignende.

– Mange bruker opp disse pengene i starten, på fadderuke og fester. Når neste utbetaling kommer, er den mye mindre. Her er det nok mange som går på en lei smell tror jeg, sier Kvadsheim.