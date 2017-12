Gamle katter trenger mer kos

Når katten din begynner å bli gammel kan forandringer begynne å skje. Den kan vekke deg midt på natten, eller gjøre sitt fornødne alle andre steder enn i kassa. Da vil det lønne seg å finne ut hva som er årsaken til at dette skjer.





I en artikkel på Forskning.no sier kattekspert Bjarne O. Braastad at det er viktig å finne ut hvorfor det skjer og hva du kan gjøre for å forhindre slike tilfeller. Det kan være mange forskjellige årsaker til at det skjer endringer når katten din blir gammel, både fysisk og psykisk.



Sover mindre og mer avhengig av mennesker Braastad, som er professor ved NMBU, sier at en katt som er gammel nødvendigvis ikke har flere adferdsproblemer enn en yngre katt, men at det er er større sjanse for å utvikle nye problemer. Som for eksempel at de blir mer masete. En ti år gammel katt kan regnes til å ha ca samme alder som et menneske på 60 år.

– Akkurat som gamle mennesker så sover katten kortere tid av gangen, og den kan derfor finne på å vekke eieren om natten. Det er kanskje fordi den ønsker sosial kontakt eller fordi den føler seg ensom, sier Braastad.

Ettersom katter blir eldre søker de mer og mer menneskelig kontakt, men også med andre katter de føler seg trygge på. Gamle katter mjauer ofte mer hvis de vil noe. Det kan ligge noe alvorlig bak dette, sier Braastad.



– Hvis katten mjauer mer, bruker lokkelyder, så kan det hende at det er på grunn av at den har utviklet separasjonsangst. Hvis sansene svikter, katten blir forvirret og livet ikke er så greit som før, så kan den bli engstelig når eieren ikke er i syne, forteller Braastad





Hva kan du gjøre som eier

Når du skal passe på katten din på best mulig måte er det noen ting du kan følge med på. Braastad sier at typen mat katten får kan hjelpe fordi foret kan være laget til den eventuelle sykdom katten din kan ha. Det er også viktig å følge med på om katten har vondt et sted eller reagerer når du tar på den. Det kan være tegn på at noe ikke er som det burde være.





For å hjelpe katten med å holde seg frisk foreslår eksperten at når katten din begynner å bli gammel, kan du som eier være aktiv å leke med den og gi den utfordringer for å holde hjernen og kroppen i gang.