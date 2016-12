Gratulerer med dagen, pappa!

P4s lyttere er ikke gjerrige når de skal rose pappaen sin. Her er noen av meldingene som ble sendt inn til P4s Helgefrokost i dag:



«Gratulerer med farsdagen, pappa. Du har lært meg og stå på vannski og kjøre alpint. Glad i deg<3 Hilsen Amalie og Tamara»



«Pappaen min har lært meg mye, men en av de viktigste tingene han har lært meg er at det er viktig å gi andre en ny sjanse! Gratulerer med farsdagen verdens beste Papsi! Masse klemmer fra mellomstejenta Di :)»



«Gratulerer så mye med farsdagen pappa og stepappan vår Roy-Erik Austad. Du er fantastisk. Du lærer oss noe nytt hver eneste dag. Din kunnskap og godhet setter vi utrolig stor pris på. Vi er kjempe glad i deg. Mange store klemmer fra Sebastian, Erica Marie og Kristian Leander»



«Gratulerer med farsdagen, pappa, Robert Ormstad i Elverum! Du har lært meg å brette opp ermene når jeg treffer utfordringer av ymse slag og ta fatt. Susanna»



