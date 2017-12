Best å dusje på morgenen eller på kvelden? Eksperten har svaret

Det som er bra med morgendusjen

Søvnekspert Dr. Janet Kennedy sier til New York Times at morgendusjerne har fordelen av å våkne skikkelig. Folk som liker morgendusjen vil sikkert si at det ikke finnes noen bedre start på dagen. Og mange klarer rett og slett ikke å starte dagen uten tur innom dusjen. Og det hjelper. Dusj da gjerne i litt kaldere vann enn du kanskje tenker, sier hun. Da vasker man bort nattens svette og greier.