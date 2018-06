Nå kommer varmen tilbake

Foto: Skjermdump

Det var nettopp dette fenomenet, i kombinasjon med et blokkerende høytrykk, som sørget for den langvarige hetebølgen i Sør- og Midt-Norge i mai og begynnelsen av juni.





Denne gangen blir finværet neppe så langvarig, opplyser StormGeo-meteorologen. – Høytrykket vil mest sannsynlig bli liggende inn i den første uken av juli, uke 27. Hvor langvarig det blir er mer usikkert, men det er indikasjoner i langtidsprognosene på at det kan bli noe mer lavtrykkspreget igjen senere i den uken, forteller Korneliussen.



Han påpeker at det fortsatt er prognoser som viser at høytrykket ikke trekker seg nordøstover til Norge i det hele tatt – men han mener hovedtyngden av signalene virker lovende.



PENT VÆR: En nordlig jetstrøm gir håp om høytrykk over store deler av landet fra neste uke. Her fra Sørenga i Oslo ved en tidligere anledning. Foto: NTB scanpix

Danske optimister

Er du ute etter gode utsikter også for resten av sommeren, kan du lene deg på det ferske



«Vi får en betydelig tørrere og noe mer solrik sommer enn normalt over Nord-Europa. Prognosene for juli og august peker på et ganske høytrykkspreget og sommerlig vær», heter det i det usedvanlig optimistiske sesongvarselet som ble publisert 12. juni.



Også danskene peker på en nordligere jetstrøm som utslagsgivende for de gode prognosene.

De lovende prognosene støttes også av svenske meteorologer , som melder at den mye omtalte jetstrømmen tar en nordligere bane i uke 26 – noe som ofte åpner for varmere vær for Sør-Skandinavia.