Nordmenn hamstrer smågodt til 4,90 kroner: – Helt på bristepunktet

BILLIG: De svenske godteributikkene selger smågodt til under halvparten av vanlig «norsk pris». Foto: NTB scanpix

Kjøpmenn på andre siden av riksgrensen kan glede seg over det som ser ut til å bli tidenes smågodt-påske.





Priskrigen på smågodt har, i motsetning til de foregående årene, uteblitt i Norge, og i tillegg er den omstridte sukkeravgiften innført etter nyttår.

Med hektopriser på opp mot 17 kroner i mange norske butikker, har derfor de svenske smågodthyllene vært ekstra forlokkende for mange nordmenn denne påsken.

Ønsker seg flere kasser

De fleste svenske godteributikkene i Charlottenberg, Töcksfors og Svinesund opererer med priser på mellom 4,90 og 6,90 kroner per hekto, viser en ringerunde P4 har foretatt.

– Alt av logistikk og varepåfyll er på bristepunktet. Personalet gjør en fantastisk jobb, og de må virkelig kjempe for å klare å holde unna. Det er på dager som dette man kunne ønske seg flere kasser, sier driftssjef ved de tre Gottebiten-butikkene på Nordby, Mats Idbratt, til P4 onsdag ettermiddag.

Mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken er vanligvis de mest hektiske dagene i løpet av året – og årets påske ser ut til å gå inn i rekordbøkene.

– Det er utrolig intense dager vi har nå. Sommeren og julen er også store for oss, men da er handelen spredt over en lengre periode. Påsken er veldig kort og intensiv.

Saken fortsetter under bildet

FULLT: Også denne påsken kommer tusenvis av nordmenn til Nordby Shoppingcenter sør for Svinesund. Arkivfoto: NTB scanpix

For Gottebiten-butikkene i Charlottenberg og Töcksfors er skjærtorsdag dagen med størst omsetning. Slik er det ikke lenger på Nordby, etter at Systembolaget for noen år siden valgte å stenge utsalget i Strömstad på denne dagen.

– Vi på Nordby har fortsatt veldig godt salg på torsdagen, men toppen er nok i dag (onsdag), forteller Idbratt.

Også hos Godisfabriken på Töcksfors shoppingcenter meldes det om ekstraordinære tilstander.

– Sukkeravgiften merket vi effekten av allerede 1. januar, og det har bare økt på. Vi trodde ikke påsken skulle bli så stor som i fjor, men nå er det klart at den blir enda større i år, forteller daglig leder, Ray mon Johansson.

Han reklamerer med 5,90 kroner per hekto for smågodtet.





HAMSTRER SØTSAKER: For mange er smågodt en viktig del av handleturen til Sverige. Foto: NTB scanpix LES OGSÅ: Truer harryhandlere med bøter på 9.500 kroner

LES OGSÅ: Politimann refses for uheldig ordvalg ved dødsbudskap