Raser mot 7-Elevens nye reklame

«Welcome to Norway! The land of chlamydia» og «Welcome to the land of the midnight sun. And chlamydia», står det på de store utendørsreklamene – som er akkompagnert av vakre bilder av fjorder og bunadskledde folk.

7-Eleven oppfordrer deretter turistene til å kjøpe kondomer i deres butikker, «for å beskytte seg mot de lokale innbyggerne».





REKLAME: 7-Eleven oppfordrer turister til å kjøpe kondomer «for å beskytte seg mot de lokale». Foto: P4





På kjedens Facebook-sider har mange lagt igjen klar beskjed om hva de mener om reklamen.

«Forkastelig å advare mot de lokale. Dette er å samle alle under en kam. Generalisering på høyt nivå»

«Dere klarer å fornærme halve Norge med denne reklamen. Ikke bare smakløs, men dere bruker nasjonalsymboler for å selge flere kondomer. Hvor desperat går det an å være?»

«Dere er en skam for Norge! Folkeforrædere!»

«Jeg skjønner at dere gjør et forsøk på en humoristisk reklame. Men tror ikke dere er klar over hvor stor negativ reklame dette er for nordmenn. Dere mener her at alle nordmenn turister snakker med har klamydia.»

Kommunikasjonsansvarlig i Reitan Convenience, Thea Kjendlie, sier de ikke har ønsket å støte noen –men at det var et poeng å skape reaksjoner.

– Det er gjort forsøk på å få nordmenn til bli flinkere til å bruke kondom før, men mye tyder på at det er vanskelig å få dem til å høre etter ved å snakke til dem. Derfor gjør vi nå et forsøk på å få budskapet gjennom ved å snakke om nordmenn – til noen andre. Ved å «advare» turister mot nordmenn, er tanken å få oppmerksomhet på en måte som kanskje svir litt i den nasjonale selvfølelsen, sier Kjendlie til Kampanje.