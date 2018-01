Flyselskap ødela instrument for flere hundre tusen kroner

Myrna Herzog elsker gamle, klassiske instrumenter og er musikalsk leder og dirigent i musikkensemblet Phoenix. På en flytur fra Rio de Janeiro til Tel Aviv hadde hun med seg en over 300 år gammel «viola de gamba». En «viola da gamba» beskrives som en mellomting av en bass–fiolin og en cello, skriver Dagbladet.





Dette instrumentet er fra 1685 og skal være verdt rundt 200 000 kroner. Men i følge britiske Metro skal flyselskapet Alitalia levert tilbake et meget ødelagt instrument etter flyturen. I Rio fikk Herzog beskjed av besetningen på flyet at det ikke var plass til instrumentet i kabinen. De skal i følge Herzog lovet å ta godt vare på det.

– De lovet meg å bære det for hånd både inn og ut av flyet, fortalte Herzog til musikknettstedet «The Strad».





Saken fortsetter under bildet

FRA 1685: Instrumentet som ble ødelagt var en «viola de gamba» fra 1685. Foto: Wikimedia Commons

Da flyet mellomlandet i Roma fikk ikke Herzog tilbake instrumentet, det ble i stedet sendt som bagasje videre til Tel Aviv. Da de ankom Israel var ikke instrumentet å se.





Anbefalte eget sete

Herzog forteller at hun gikk til skranken for savnet bagasje.

–De gikk for å lete og kom tilbake og sa det var brukket. Jeg måtte fylle ut et skjema, og etter at jeg hadde gjort det, kom de med instrumentet. Synet som møtte meg var horribelt, fortalte musikeren.





Flyselskapet har kommet med en beklagelse og sier de har satt i gang full etterforskning. De anbefaler også å kjøpe et eget flysete for verdifulle instrumenter som er større en vanlig håndbagasje.

Alitalia hevder at Herzog ble tilbudt muligheten til å kjøpe et ekstra sete til sin sitt verdifulle instrument.

Herzog påstår at hun tidligere har reist verden rundt med slike instrumenter uten problemer.

–Vanligvis får vi ha dem i kabinen, men når det er umulig, har mannskapet tatt vare på instrumentene med stor varsomhet, sier hun og etterlyser en policy fra flyselskapene vedrørende frakt av dyrebare historiske instrumenter.





Herzog har tatt med det ødelagte instrumentet til en anerkjent instrumentmaker som sier det vil ta et år å reparere det.