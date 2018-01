Her er de 10 billigste reisemålene

Topp tre

På en tredjeplass på listen finner vi Algarve i Portugal. Her kan du få en kaffe, øl, cola og tre-retters til totalt 486 kr. Selv om Algarve var en av de mest besøkte stedene i 2017 er prisene på mat og drikke fortsatt nokså lave.

For å komme til nummer to på listen må man reise litt lengre, helt til Tokyo i Japan. Skal du bestille kaffe, cola, øl og en tre-retters i Tokyo må du ut med 474 kr.Dersom du du har en greie for gammel tradisjon eller det nyeste av teknologi.

Men aller billigst er det i Sunny Beach i Bulgaria. Der kan du få en kopp kaffe, øl, cola og en tre-retters middag til to personer for kun 417 kr. Sunny Beach er kjent for sin billige alkohol og er derfor et meget attraktivt for festglade nordmenn. Men flere norske medier har meldt om vold, ran og mafiavirksomhet flere ganger gjennom årene.

Se resten av listen under bildet.

IDYLL: Hadde ikke vært feil med en tur til Algarve. Foto: Shutterstock

På listen nedover finner vi disse landene, med totalpris for Kaffe, Øl, Cola og tre-retters. Boplass er ikke regnet med.

4. Praha, Tsjekkia (totalt 587,-)

5. Cape Town, Sør-Afrika (totalt 604,-)

6. Costa del Sol, Spania (totalt 607,-)

7. Marmaris, Tyrkia (totalt 612,-)

8. Paphos, Kypros (totalt 634,-)

9. Porec, Kroatia (totalt 676,-)

10. Budapest, Ungarn (totalt 719,-)