Dette er tegnet på sommer

Flere steder i landet har det blitt målt over 20 grader denne uka, meterologene definerer det nemlig som sommer i Norge når det er 20 varmegrader.

Litt over 20 grader

I dagens uformelle sms-undersøkelse i Midt i Trafikken spurte vi lytterne om hvor høy temperaturen må være før man kan kalle det sommervær.

Selv om meterologne kaller det sommertemparatur når det er 20 grader, mener P4s lyttere at det skal være litt høyere, resultatet ble nemlig 21,1 varmegrader.

Artikkelen fortsetter under bildet

Noen mener det ikke handler om temperatur, men om når man kan bruke shorts. Foto: Shutterstock





Slik definerer lytterne sommer

– Gradestokken er ikke så farlig. Sommer og shorts fra 1.mai - 1.september.

– En deilig sommerdag er når det er 23 varme på kveldstid.

– Her i nord er det sommer når temperaturen er tosifret.

– Hos oss er shortsgrensa 10 grader. Da er det fram med stuttbuksa.

– 25 grader, men vil helst ha over 30 grader her i Norge. Da ville kropp og sinn blitt utrolig glad. Men må vel flytte sydover for å få drømmetemperaturen som ligger mellom 35 til 45.