Dette er Ylvis sin nye musikkvideo

I den nye musikkvideoen til Ylvis-brødrene får vi se hvor langt de kan strekke kjærligheten. Her er ikke språk, dyreart eller menneskeart noe hinder.



Innspilling i Bergen

Bård Ylvisåker har hovedrollen i videoen, der han forelsker seg i en koreansk dame og en sel (!)



Én av scenene er spilt inn på Akvariet i Bergen, hvor Bård faller pladask for en av de søte selene.



Så da er spørsmålet; kan den nye sangen "Language of love" bli like stor som superhiten "The Fox"?