Dindim svømmer 500 mil årlig for å treffe mannen som reddet livet hans

Noen ganger oppstår det helt spesielle forhold mellom mennesker og dyr. Et eksempel på dette er 71 år gamle Joao og pingvinen Dindim.

For fire år siden gikk Joao langs en strand på en øy utenfor Rio de Janeiro. Han fant en liten pingvin som var dekket i olje og holdt på å sulte ihjel. Han reddet den lille skapningen og det ble starten på en utrolig historie.

Lever sammen

Joao er en pensjonert fisker og lever et rolig liv, men hver sommer får han besøk langveisfra. Dindim holder vanligvis til på kysten av Chile og Argentina, men hvert år legger han på svøm i 500 mil for å bo med sin redningsmann.

– Alle sa at han ikke kom til å komme tilbake, men han har kommet hit og hilst på meg de siste fire årene. Han kommer i juni og svømmer hjem igjen i februar. For hvert år blir han gladere for å seg meg, sier Joao Pereira de Souza til Globo TV ifølge The Independent