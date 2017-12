Disse kino-filmene må du få med deg i 2018

Film-året 2017 er snart over, så nå kan vi bare begynne å glede oss til alle de gode filmene 2018 har å by på! Filmweb.no har kommet med en oversikt over de største filmene som treffer kinolerretet det neste året. Her har du noen av de største.



Maze Runner: The Death Cure Du trenger ikke å vente før årets første storfilm kommer på kino, nemlig den 12. januar allerede kan du se Dylan O'brien avslutte trilogien.

SKADET: Innspillingen av den siste Maze Runnen filmen måtte settes på vent etter O'Brien skadet seg under innspilliing. Foto: AP

Fifty Shades Freed Dette er også den tredje og siste filmen ut i rekka med filmen som er basert på novellene skrevet av E.L James, med Dakota Johnsen og Jamie Dornan i hovedrollene. Premieren er 9. februar.

POPULÆR: Fifty shades serien tok verden med storm da den kom ut i 2015 med den første av tre «Fifty Shades of Grey» Foto: AFP

Avengers: Infinity War Infinity War er basert på den seks-delte tegneserien «Infinity Gauntlet» der skurken Danos prøver å få tak i alle de seks Infinity steinene, som vil gjøre han til universets mektigste. Og i filmen blir vi med på jakten av den siste steinen. I USA er premieren 4. mai.

STJERNESPEKKET: Mange av de kjente og kjære superheltene skal være med i den nye filmen. Foto: AFP

Deadpool 2

Den 1. juni får vi igjen se Ryan Reynolds som superhelten Deadpool. Det virket som filmen slo godt an både hos fansen og filmkritikerne.

KRITIKERROST: Da filmen kom i 2016 ble den godt likt av kritikerne. Foto: AP

Til sommeren får vi se Meryl Streep, Pierce Brosnan og Colin Firth synge om hvordan det hele startet. Da den føsrte filmen gikk på kino var det 1,1 millioner nordmenn som var på kino for å se. Det gjenstår å se om film nummer to kommer til å gjøre like stor suksess når den premierer 20. juli.

STJERNENE: Disse to blir å se igjen i filmen som kommer ut til sommeren. Foto: AP

Skjelvet

Etter storsuksessen «Bølgen» som kom i 2015 kommer det nå en oppfølger. Filmweb skriver det loves heftige scener med samme skuespillerne som i 2015. Premieredato er 31. august.

SUKSESS: Over 830,000 nordmenn så Bølgen på kino i 2015 Foto: NTB scanpix

Fantastic Beasts and Where to Find Them 2

I oppfølgeren som kommer på kino i USA den 16. november får vi se stjerner som Johnny Depp og Zoe Kravitz på lerretet.