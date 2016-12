Disse vant billetter til Justin Bieber for familien

Vår DAB-kanal NRJ er Norges offisielle Justin Bieber-radio, og deler hver dag frem til konserten ut billetter til heldige vinnere.





Men, vi i P4 har også klart å tuske til oss noen billetter fra bunken til NRJ!







For å være med i trekningen av disse må du legge ut et bilde på Instagram der du disker opp middag for familien, og tagge det med #P4bieber.





Konkurransen er nå avsluttet.





Her er vinnerne:







@trinesmatblogg skuffer aldri ?????? #nrjbieber #CokeZeroNo #p4bieber Et bilde publisert av Sarah Skeimo (@sarahskeimo) onsdag 07. Sep.. 2016 PDT





#CokeZeroNO #NRJBieber #P4bieber Gøy og digg med bokstavsuppe, når det er influensa inne og grått ute ?? Og der er som alltid Coke Zero til maten ?? Et bilde publisert av Lone Nissen (@lunavn) torsdag 08. Sep.. 2016 PDT

Den 24. september står en av de siste årenes desidert største og mest omtalte artister - på godt og vondt - på scenen i en utsolgt Telenor Arena.