Døde og vrakdeler funnet

Det er funnet både vrakrester og en død kropp i Svartehavet etter at et russiske militærfly styrtet like utenfor kysten av Sotsji i natt. Myndighetene utelukker terrorisme.

Vrakrestene er funnet på rundt 60 meters dyp, bare noen få kilometer fra kysten, opplyser det russiske forsvarsdepartementet.



Flyet satte i 05-tiden kursen fra Sotsji mot en militærbase i Syria med 92 mennesker ombord. Det tremotors Tupolev-flyet forsvant brått fra radaren etter 20 minutter.



De som var om bord var hovedsaklig representanter fra det russiske forsvaret og medlemmer fra det verdenskjente Aleksandrov-orkesteret, tidligere kjent som Den røde armes kor og orkester, som skulle underholde soldater i Syria.

Russiske myndigheter har ifølge AP uttalt at de utelukker terrorisme. Videre opplyser myndighetene om at det enten var menneskelig svikt eller teknisk feil som gjorde at flyet styrtet.



Tupolev-maskinene til det russiske forsvaret, produsert under Den kalde krigen, har vært involvert i en rekke ulykker de siste årene. Blant annet omkom den polske presidenten i en styrt med samme flytype vest i Russland i 2010.