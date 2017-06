Dokka-drapet: Spørres ut som knivstikkingen

Benekter drapet

20-åringen avviser sterkt at han bidro i selve drapet, og har forklart at de kun skulle banke opp Bakken for å gi han en lærepenge for en alvorlig handling han skal ha gjort.



Tidligere har den 36-år gamle såkalte hovedtiltalte i detalj beskrevet hvordan han, med hjelp fra den medtiltalte 20-åringen og hans mor (44), knivstakk og tente på Bakken på Veståsen i Søndre Land i fjor.