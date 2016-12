Dyster spådom: Slik vil verden se ut om 10 år

Det er amerikanske The Independent som skriver om de triste spådommene. Det meldes om kaos og kollaps i Stratfors «Decade Forecast».





I 2015 kom den hittil siste tiårs-rapporten fra det private firmaet, som spår det neste ti årenes globale politikk og økonomisk utvikling. De mener verden kommer til å bli et farligere sted.

Russisk kollaps

Fallende oljepriser, svak rubel og økte militære kostnader er noe av det som vil svekke den russiske regjeringen. Stratfor tror ikke Russland offisielt vil splittes i flere små stater, men at man vil få en rekke selvstyrte regioner. I rapporten står det følgende:

«Vi forventer at Moskvas autoritet vil bli betraktelig svakere, og at det vil lede til en fragmentering av Russland.»





UROLIG: Det vil bli kaos i Russland i løpet av de neste ti årene, mener Stratfor. Regjeringen vil miste makt og landet vil bli splittet i mindre regioner. Foto: Shutterstock

Tyskerne sliter, Polen stråler

Tyskland har en eksport-avhengig økonomi, og har derfor også mye å tape på Euro-krisen. Stratfor spår en «Euroskepsis» og at Tysklands økonomi vil stagnere.

«Tyskland kommer til å lide av et alvorlig økonomisk tilbakeslag i løpet av det neste tiåret.»

Polen derimot vil oppleve en medgangsperiode. Landets plassering, som den største europeiske staten på Russlands vestlige grense, vil gi det en tydelig lederposisjon i Europa.





Saken fortsetter under bildet

VINNERE: De neste ti årene er det Polen som kommer best ut, mener Stratfor. De vil få en større politisk rolle og en lederposisjon i Europa. Foto: Shutterstock

Europa splittes og Kina urbaniseres

Stratfor har ikke noe tro på et sterkt EU og tror at Europa vil splittes i fire: Vest-Europa, Øst-Europa, Skandinavia og Storbritannia. De mener at landene i Europa ikke vil være like tett knyttet til hverandre i fremtiden.

Kina vil urbaniseres i større grad i løpet av de neste ti årene, men den økonomiske veksten vil stoppe, mener Stratfor.

Et stabilt USA

USA kommer i større grad til å velge sine kamper med omhu i fremtiden, og vil ikke ta en like aktiv rolle i å løse verdensproblemer.