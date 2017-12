Er du allergisk mot trening?

ALLERGI: Allergi mot trening kan gi samme symptomer som allergi mot for eksempel dyr. Foto: Shutterstock

Det er ikke alle som har like gode unnskyldninger for å unngå treningen, men enkelte kan faktisk være allergisk mot trening.

Med bare noen få dager igjen av 2017 har du sikkert begynt å tenkt på starte å trening som et nyttårsforsett til neste år. Men nå kan du faktisk ha en god grunn til ikke å trene. Forskere mener nemlig mange er allergisk mot trening. Det skriver nettstedet BusinessInsider.com



Exercise-Induced Anaphylaxis (EIA), som det heter på fagspråket, påvirker 2% av befolkningen og skjer som oftest under kraftig fysisk aktivitet.

I likhet til andre allergier, som varierer fra person til person, har EIA forskjellige alvorlighetsgrader og kan i verste fall være dødelig. Når man får en allergisk reaksjon, lager kroppen antistoffer - proteiner i blodet som kjemper bakterier og fremmede stoffer. Når noen som har EIA trener, produseres antistoffene uten at det faktisk er bruk for dem.

Kan gi elveblest og fordøyelsesproblemer

EIA-symptomer kan være elveblest, rødme, tungpustet og noen ganger fordøyelsesproblemer. Hvis du fortsetter og trene når symptomene oppstår kan reaksjonene blir alvorligere, for eksempel halsstenging eller lavt blodtrykk, noe som kan føre til sirkulasjonsfeil.

Mat kan være avgjørende

Det er ikke alltid legene kan finne grunnen til at allergiene oppstår, men i flere tilfeller viser det seg at det er hva du spiser som kan ha en en effekt på hvordan kroppen din reagerer, altså Food-dependent Exercise-induced anaphylaxis (FDEIA). Det kan være en spesifikk type mat eller ingrediens som du ikke er allergisk mot til vanlig, men at kombinasjonen trening og den type mat setter igang en reaksjon i immunforsvaret.

I følge Medscape er maten som vanligvis knyttes til FDEIA hvete, skalldyr, tomater, peanøtter eller mais. Det kan også være noe du puster inn, slik som støv fra veien eller mugg.

Det viser seg at det er minimalt man kan gjøre for å hindre å få symptomer eller reaksjoner. Man må rett og slett bare trene med mindre intensitet eller endre type trening du gjør, svømming har nemlig ikke blitt assosiert med EIA. Hvis man tror reaksjonene kommer på grunn av mat, må man teste ut hvilke spesifikke typer mat man reagerer på.