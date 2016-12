Evelyn (74) vant 100.000 kroner i Jackpot på P4

I huset sitt i Bardufoss har Evelyn Wassvik Bergheim (74) bodd siden 1971. Denne lørdags morgenen har hun besøk i huset av ett barnebarn på 18 år og ett barnebarn på ett år. Svigerdatteren står på kjøkkenet og lager frokost.



– Jeg tror de er imponert over at jeg klarte å holde holdet kaldt. Jeg tar de fleste på kunnskap og syns de unge vet veldig lite, forteller 74-åringen mens barnebarnet i bakgrunnen begynner å le.



Nå blir det ny bil

Hun forteller at hennes gamle Toyota har vært utrolig samvittighetsfull og startet selv når det har vært 30 kuldegrader. Nå vil hun ha en ny bil, som gjerne er mer miljøvennlig.



– Kanskje en Toyota Prius, jeg har allerede prøvekjørt en slik, men nå kan jeg jo prøve litt av hvert. Men jeg er ganske fornuftig, så det blir nok ikke en Lexus, ler Evelyn.



Evelyn er fornøyd med å ha vunnet Jackpot, men sier at hun ikke helt kan tro det før hun har pengene på konto.



Hør hvordan det gikk da Evelyn fikk 10 rette og vant full pott i Jackpot over.