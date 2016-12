Få P4-rabatt på TusenFryd!

Sommerferien er for de fleste nå på hell, og det betyr muligens også slutten på lange og late dager på stranda og sene kvelder på verandaen eller i hagen.

For å gjøre overgangen litt mildere har vi i P4 sammen med TusenFryd lyst til å gi alle som ønsker det en mulighet til litt sensommermoro for en billig penge.

Frem til 15. august tilbyr vi P4-rabatt på inngangsbillett til TusenFryd. Dette vil si at vi slår av 35% av prisen sammenliknet med hva du ville betalt i billettluken i høysesong.Gjester over 120 cm: 272,- (veil. 419,-)Gjester 95 - 120 cm: 227,- (veil. 349,-)Barn under 95 cm: GratisBillettene kjøpes på tickets.tusenfryd.no med rabattkode:Inntil 5 billetter pr. kategori pr kjøp. Billettene gyldige på en ordinær åpningsdag resten av 2016.