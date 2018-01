Faren hevder han blir hjemsøkt av Amy Winehouse

Artist Amy Winehouse døde av alkoholforgiftning i 2011, etter å ha slitt med dop– og alkoholproblemer i mange år.

– Vi har våre øyeblikk, spesielt på bursdagen hennes, den 14. september. Det er vanskelig, forteller Mitch.





– Etter tre år tenkte jeg at kun kanskje skulle komme tilbake i en slags form, og hun kommer tilbake - ikke fysisk, men åndelig - hele tiden. Jeg vet ikke om jeg kan beskrive hvor tilstede hun er, fortsetter han.





Mitch forteller at det skjer mange rare ting, og at han blir nervøs , men at det også er en trøst å vite at hun er rundt ham. Mitchs kone, Jane, tror også at Amy besøker dem i form av en fugl som ligner på den datteren hadde tatovert på armen sin.

– Uken etter at hun døde var jeg hos min søster, og vi hørte et lite smell, og en svarttrost fløy rett inn i vinduet. Fuglen ser akkurat ut som tatoveringen på Amys arm. Jeg plukket den opp og satte den på en påle, og den kom tilbake og satte seg på foten min, forteller Mitch.





Dette skjedde angivelig om natten, når fugler vanligvis ikke flyr.





HEDRES: Her er Mitch Winehouse med en statue av sin datter. Foto: AP

– Vi satte den tilbake igjen, og den kom tilbake og begynte å synge mellom oss. Nå ser jeg svarttroster hele tiden. Mange tenker sikkert «det er bare en fugl» men det er henne, jeg er sikker på det, sier Mitch.





Mitch Winehouse grunnla «Amy Winehouse Foundation», som støtter unge mennesker som sliter med dop og alkoholproblemer.

Nå avslører faren, Mitch Winehouse, at han regelmessig har blitt hjemsøkt av datteren etter hennes død. Han sier i et intervju med The Sun at Amy til og med pleier å sitte på sengekanten hans.