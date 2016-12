Finner du T-en på under ti sekunder, kan du ha et spesielt talent

Ta en titt på bildet ovenfor. Her er det gjemt en T blant alle L-ene. OBS! Vi skal nå fortelle deg at T-en ikke er rød. Det er nemlig et poeng for forskerne å gi deg et hint.



Ifølge forskere ved John Hopkins University i USA, skal denne testen si noe om hvordan du er som person.

Blir mer effektive Ifølge forskerne, er det å vite hva man ikke skal se etter, veldig effektivt. En studie viser at når testpersonene får vite hva de kan ignorere, gjennomfører de søket raskere og mer effektivt. Ifølge forskerne, er det å vite hva manskal se etter, veldig effektivt. En studie viser at når testpersonene får vite hva de kan ignorere, gjennomfører de søket raskere og mer effektivt.

- Personer som eksplisitt klarer å ignorere forstyrrende informasjon, forbedrer sin visuelle søking drastisk. Dette er viktig for personer som jobber med søk, for eksempel radiologer og sikkerhetsmannskaper på flyplasser, forteller forsker Corbin A. Cunningham til YourTango.com.

Gode systematiske evner

Fagfolkene bak studien gjorde flere forsøk med bokstavene, og konklusjonen var at jo mer deltakerne kunne ignorere, jo raskere fant de det de var på utkikk etter. Dermed kan man si at evnen til å ignorere er en viktig del av det å være oppmerksom, skriver Sol , som først omtalte saken.

Hvis du klarte å finne T-en på under ti sekunder, betyr dette at du er oppmerksom og har gode systematiske evner.