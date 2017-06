Flytter inn i Det hvite hus

Siden presidentvalget har førstedamen bodd i Trump Tower i New York sammen med parets yngste sønn Barron (11).





Dette har ført til at det lenge har vært spekulasjoner og rykter om at det skal være problemer i presidentforholdet.





Flytter inn neste uke

Det amerikanske nettstedet Politico viser nå til flere kilder som står familien nær, som forteller at Melania Trump og sønnen flytter inn i presidentboligen 14.juni - altså på fødselsdagen til president Trump (70).





Grunnen til at de har bodd separert skal være at ekteparets sønn skulle fullføre skoleåret.









Vil bekjempe mobbing

Melania Trump har siden valget holdt en lav profil og har tatt en rolle som fulltidsmor for den ti år gamle sønnen Barron.





Tidligere har hun likevel uttalt at hun ønsker å ha en tradisjonell førstedamerolle, og at hun ønsker å være en talskvinne for kvinner og barn, og samtidig bekjempe mobbing.





– Vår omgangsform har blitt for ondskapsfull og voldelig, har hun tidligere uttalt til flere medier.