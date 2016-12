FORSKERE: Derfor går damer på do sammen

SAMMEN PÅ DO: Ikke bare går det raskere, man kan også prate privat og personlig hvis man tar med seg venninnen sin på do. Foto: Shutterstock

En bekreftelse på at man har et spesielt forhold.

Det er Videnskab.dk som har funnet svaret på denne gåten som har forundret menn i lang tid. Det viser seg at kvinner streber etter det sosiale, selv på toalettet.





Lektor, Grethe Kragh-Müller, som har forsket på småbarns utvikling og kjønnsroller, sier til Videnskab.dk at felles dobesøk for kvinner handler om kulturen som omgir det kvinnelige kjønn.

– Kvinner orienterer seg i høyere grad enn menn mot relasjoner, og de legger derfor vekt på å være sammen om noe, forteller hun.

Vil utveksle erfaringer

Dette er Ulla Højmark Jensen enig i. Hun forsker på unge, utdannelse og veiledning, og forteller at fellesskap tradisjonelt har vært viktigere i kvinneuniverset enn i mannsuniverset.

– Det er den tradisjonelle måten å forstå det på at kvinner er orientert mot fellesskaper fordi de trenger noen til å hjelpe dem med å oppdra barn, de vil ha noen å utveksle erfaringer og anekdoter fra hverdagen med, forklarer hun til Videnskab.dk.





GODE VENNER: Hvis man tar med seg en venninne på do signaliserer man at det er en person man har et spesielt forhold til. Foto: Shutterstock





Signaliserer intimitet

Dorte Kousholt har forsket på barns og familiers hverdagsliv. Hun mener det er flere grunner til at jenter går på toalettet sammen.

– Det signaliserer en form for eksklusivitet, en spesiell relasjon eller tett forbindelse, og det er en hverdagstetthet, som viser at man kjenner hverandre i mange forskjellige situasjoner, forklarer Kousholt til Videnskab.dk.

Men man skal ikke tro at det alltid er greit å bli med inn på do. Kousholt forteller at det er mange nyanser.

– Det er greit å være med så lenge man bare skal tisse, men så stopper det også der, sier hun.

Tabu for menn

Menn foretrekker å gå på do alene, og Dorte Kousholt sier at det i mange sammenhenger bunner i en heteroseksuell norm.

– Gutters tette, intime forbindelser med hverandre kan være forbundet med mer tabu og ambivalens, forklarer hun.

På den annen side går menn naturlig på do sammen når de bruker pissoaret, og Kousholt tenker de kanskje får dekket sitt behov på den måten.