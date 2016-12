Frank Sinatra jr. er død

Familien har uttalt til pressen at Francis Wayne "Frank" Sinatra fikk hjertestans og døde på turné. Han ble 72 år gammel.

Startet tidlig

Frank jr. så ikke mye til faren sin da han vokste opp - han var konstant på turne eller spilte inn filmer. Men junior visste tidlig at han ville spille piano og skrive låter. Han startet tidlig å opptre på lokale klubber, og da han var 19 ble han vokalist i Sam Donahues band. Han lærte også mye om musikkbransjen fra Duke Ellington. Etter hvert jobbet han som arrangør og orkesterleder i tillegg til at han opptrådte helt til det siste.

Et av tre søsken?

Frank jr. var muligens ett av fem søsken, hvis man skal tro ryktene om at Frank Sinatra fikk to barn utenom ekteskapet med Nancy Barbato. Han fikk etter sigende en datter med showartisen Dorothy Bunocelli, og en sønn med Mia Farrow.



Det svirrer rykter om at kidnappingen Frank Sinatra jr. ble utsatt for da han var 19 år gammel, var iscenesatt av hans far for å få fart på sønnens karriere. Han ble løslatt etter at pappa Frank betalte 240.000 dollar i løsepenger. Kidnapperne ble raskt arrestert og fikk lange fengselsstraffer.