Gjett dagens gladlåt på P4

Ny gladlåt hver dag fra den 8. august til 2. september! For hver låt du gjetter riktig får du et lodd til trekningen til å vinne en splitter ny Nissan QASHQAI!



Alle hverdager trekker vi også en dagsvinner som får en Amadeus DAB-radio fra Expert og på fredager kan en heldig vinner stikke av med en DAB-adapter til bilen inkludert installasjon fra Snap Drive.



FM-nettet slukker i 2017, nå er det DAB og digitalradio som gjelder

I løpet av 2017 digitaliseres radioen og det gamle FM-nettet stenges over hele landet. Dette betyr at hele landet kan høre 25 nye riksdekkende radiokanaler med krystallklar lyd. Fra 2017 må du ha DAB-mottaker for å høre radio i bilen. De fleste nye biler selges allerede med dette som standard eller tilvalg. Eldre biler må enten ha ny radio eller et enklere og billigere adapter til den gamle FM-radioen. Les mer om DAB og det digitale radioskiftet på Radio.no.



Fordi FM-nettet slukker i 2017, kan du allerede nå vinne muligheten til å høre på radio etter slukking.



Konkurransen er avsluttet.



Om premiene:



Amadeus Asenza15r høyttaler: Bluetooth høyttaler fra Amadeus i enkel rødt design. Spill musikk trådløst fra telefon eller nettbrett eller valg din favoritt radiokanal med den innebygde Dab+ radioen. Fjernkontroll medfølger.



Tiny Audio C5: DAB-adapter til bilen som installeres på dashbordet, og kobles til medfølgende filmantenne som monteres i frontruten. Via Bluetooth kan du koble Tiny Audio C5 til din mobiltelefon eller musikkspiller og administrere innkommende anrop eller musikk. Snap Drive installerer adapteren for deg kostnadsfritt.





Nissan QASHQAI: Bilen har avansert teknologi, mange tilkoblingsfunksjoner, dynamiske kjøreegenskaper og er utstyrt med DAB-radio. Vinneren får nye sommer- og vinterdekk.