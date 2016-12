Gunhild Stordalen (37): - Jeg har fått et alvorlig tilbakefall

Gunhild Stordalen (37) fikk høsten 2014 påvist den svært alvorlige sykdommen systemisk sklerodermi.

- Svaret er at jeg ikke vet. Det er ingen andre som vet det heller. Det er en sjelden sykdom, og det er ingen kjent, effektiv behandling. Det er som å famle i blinde, og prøve ut ting som kanskje kan virke. Det er ingen som har garantier for hvor lenge man lever, og den usikkerheten må man bare forholde seg til. For meg har det vært en veldig stor hjelp å ha noe som er større enn meg selv, og EAT har drevet meg fremover, sier Stordalen.

LES OGSÅ: Gunhild har sørget for at alle får behandlingen

PÅ TUR: 2015 ble et aktivt år for Gunhild Stordalen, etter at hun i januar ble utskrevet fra sykehuset. Her avbildet i rosehagen bak FN- bygningen i New York i september. Foto: NTB scanpix